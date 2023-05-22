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Глава немецкой разведки обвинил ультраправую партию в распространении российской пропаганды

Глава немецкой разведки обвинил ультраправую партию в распространении российской пропаганды

Киев • УНН

 • 740127 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) играет важную роль в распространении российской пропаганды в Германии, по словам Томаса Хальденванга, президента внутренней разведывательной службы страны, передает УНН ссылаясь на dpa.

Цитата

«Поскольку часть этой партии передает российские нарративы, это способствует распространению правого экстремизма в Германии и тому факту, что многие в этих кругах поют песни путина», — заявил Хальденванг в понедельник общественному телеканалу ARD.

На симпозиуме, запланированном на понедельник, Федеральное управление по защите конституции Хальденванга (BfV) намерено обсудить влияние авторитарных государств на демократию.

Германия имеет одну из самых стабильных демократий в мире, отметил Хальденванг, но добавил: «Эта демократия все больше подвергается давлению. Мы фактически наблюдаем атаки на эту демократию с разных сторон, изнутри и снаружи».

россия, например, пытается дестабилизировать демократическую систему в Германии на многих уровнях, сообщил глава разведки, сославшись на распространенный нарратив о том, что кремль ведет войну против Украины, потому что его собственные интересы безопасности были нарушены Западом.

По словам Хальденванга, такие нарративы распространялись, в частности, частями АдГ в Германии. «И имеют хорошие каналы для охвата широких кругов населения. В этом плане уже не нужны российские СМИ, а немецкие СМИ в этой среде также принимают эти нарративы», — сказал он.

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