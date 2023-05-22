Голова німецької розвідки звинуватив ультраправу партію в поширенні російської пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Вкрай права партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) відіграє важливу роль у поширенні російської пропаганди в Німеччині, за словами Томаса Хальденванга, президента внутрішньої розвідувальної служби країни, передає УНН посилаючись на dpa.
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«Оскільки частина цієї партії передає російські наративи, це сприяє поширенню правого екстремізму в Німеччині і тому факту, що багато хто в цих колах співає пісні путіна», — заявив Хальденванг у понеділок громадському телеканалу ARD.
На симпозіумі, запланованому на понеділок, Федеральне управління із захисту конституції Хальденванга (BfV) має намір обговорити вплив авторитарних держав на демократію.
Німеччина має одну з найстабільніших демократій у світі, зазначив Хальденванг, але додав: «Ця демократія все більше зазнає тиску. Ми фактично спостерігаємо атаки на цю демократію з різних боків, зсередини та зовні».
росія, наприклад, намагається дестабілізувати демократичну систему в Німеччині на багатьох рівнях, повідомив голова розвідки, пославшись на поширений наратив про те, що кремль веде війну проти України, тому що його власні безпекові інтереси були порушені Заходом.
За словами Хальденванга, такі наративи поширювалися, зокрема, частинами АдГ у Німеччині. «І мають хороші канали для охоплення широких кіл населення. У цьому плані вже не потрібні російські ЗМІ, а Німецькі ЗМІ у цьому середовищі також приймають ці наративи», - сказав він.