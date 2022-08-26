Глава Никопольского РВА: оккупанты обстреляли территории Красногригоревской ТГ и Марганца

Детали

Евтушенко отметил, что день на территории района прошел с обстрелами. Двумя ракетами Х-22 атакована территория Покровской городской общины. Погибших и разрушений нет.

Также оккупанты обстреляли территории Красногригоревской ТГ и города Марганец. Повреждено несколько построек, пострадавших нет.

Он добавил, что в других общинах день прошел спокойно. Техники и живой силы оккупантов на территории нет.

Цитата

"Вечер традиционно встречаем под извещение об опасности артиллерийских обстрелов. Это сообщение касается городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища. Прошу вас находиться в бомбоубежище, или воспользоваться правилом двух стен. Не смотря ни на что - желаю вам тихой ночи , а врагам хлопка", - отметил Евтушенко.

Напомним

Российские оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня.