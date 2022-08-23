Армія рф обстріляла Нікополь з артилерії та РСЗВ – голова РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Жителів районів, розташованих на березі Каховського водосховища, попередили про можливі атаки. Про це в Telegram повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, інформує УНН.
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"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора, обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій, розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)", – заявив Євтушенко.
Деталі
Голова РВА закликав всіх жителів уникати 23-25 серпня місця масових скупчень, відкритих майданчиків та територій поруч з об'єктами інфраструктури.
Доповнення
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