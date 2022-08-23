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Армія рф обстріляла Нікополь з артилерії та РСЗВ – голова РВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Жителів районів, розташованих на березі Каховського водосховища, попередили про можливі атаки. Про це в Telegram повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, інформує УНН.

Армія рф обстріляла Нікополь з артилерії та РСЗВ – голова РВА

Цитата

"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора, обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій, розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)", – заявив Євтушенко.

Деталі

Голова РВА закликав всіх жителів уникати 23-25 серпня місця масових скупчень, відкритих майданчиків та територій поруч з об'єктами інфраструктури.

Доповнення 

Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram заявив про падіння уламків ракет на приватні будинки.

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