Армия рф обстреляла Никополь из артиллерии и РСЗО – глава РВА

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"Друзья, ордынцы поздравили город Никополь с Днем ​​флага, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет произведен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", – заявил Евтушенко.



Детали



Глава РВА призвал всех жителей избегать 23-25 августа места массовых скоплений, открытые площадки и территории рядом с объектами инфраструктуры.

Дополнение

Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram заявил о падении обломков ракет на частные дома.