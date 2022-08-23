Армия рф обстреляла Никополь из артиллерии и РСЗО – глава РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские оккупационные войска сегодня обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Жителей районов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, предупредили о возможных атаках. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, информирует УНН.
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"Друзья, ордынцы поздравили город Никополь с Днем флага, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет произведен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", – заявил Евтушенко.
Детали
Глава РВА призвал всех жителей избегать 23-25 августа места массовых скоплений, открытые площадки и территории рядом с объектами инфраструктуры.
Дополнение
Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram заявил о падении обломков ракет на частные дома.