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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла Никополь из артиллерии и РСЗО – глава РВА

Киев • УНН

 • 106333 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские оккупационные войска сегодня обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Жителей районов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, предупредили о возможных атаках. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, информирует УНН.

Армия рф обстреляла Никополь из артиллерии и РСЗО – глава РВА

Цитата

"Друзья, ордынцы поздравили город Никополь с Днем ​​флага, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет произведен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", – заявил Евтушенко.

Детали

Глава РВА призвал всех жителей избегать 23-25 августа места массовых скоплений, открытые площадки и территории рядом с объектами инфраструктуры.

Дополнение 

Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram заявил о падении обломков ракет на частные дома.

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