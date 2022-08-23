Мер Дніпра заявив про падіння уламків ракет на приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram заявив про падіння уламків ракет на приватні будинки, пише УНН.
Цитата
"Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки", - повідомив Філатов.
Він пообіцяв деталі пізніше. І вказав, що чекають на офіційну інформацію від військової адміністрації.
Доповнення
Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють про схожі на вибухи звуки у Дніпрі.