Голова Нікопольської РВА: окупанти обстріляли території Червоногригорівської ТГ та Марганця

Деталі

Євтушенко зазначив, що день на території району минув з обстрілами. Двома ракетами Х-22 атаковано територію Покровської міської громади. Загиблих та руйнувань немає.

Також окупанти обстріляли території Червоногригорівської ТГ та міста Марганець. Пошкоджено декілька будівель, постраждалих немає.

Він додав, що в інших громадах день минув спокійно. Техніки та живої сили окупантів на території немає.

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"Вечір традиційно зустрічаємо під сповіщення про небезпеку артилерійського обстрілу. Це повідомлення стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища. Прошу вас перебувати в бомбосховищі, або скористатися правилом двох стін. Не дивлячись ні на що - бажаю вам тихої ночі, а ворогам бавовни", - зазначив Євтушенко.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню.