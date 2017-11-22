Корчак обвинила Соломатину в несдачи материалов проверок в НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что якобы у экс-главы департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной остались некоторые материалы проверок и документы ведомства. Об этом она сказала журналистам в среду, передает УНН.
"К Анне Соломатиной у меня большая претензия, что именно у нее остались документы, диски, именно у нее материалы проверок и она их не сдала. И поэтому, наверное, после этого заседания приду и составлю рабочую группу, комиссию, чтобы сделать выемку этих документов", - сказала она.
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По словам главы НАПК, если Анна Соломатина хочет, чтобы было проведено уголовное расследование, "а ее охраняет целых пять НАБУшников, пожалуйста, пусть позволит специалистам дать оценку тем документам".
"Я не буду комментировать болезненные представления какой-то женщины", - добавила Н.Корчак.
Ранее экс- сотрудница НАПК заявила о правонарушениях работников агентства, после чего в НАБУ рассказали, что начали расследование возможного получения взяток в НАПК.