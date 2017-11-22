Корчак звинуватила Соломатіну у нездачі матеріалів перевірок до НАЗК

"До Ганни Соломатіної в мене велика претензія, що саме в неї залишилися документи, диски, саме в неї матеріали перевірок і вона їх не здала. І тому, мабуть, після цього засідання прийду і складу робочу групу, комісію, щоб зробити виїмку цих документів", - сказала вона.

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За словами голови НАЗК, якщо Ганна Соломатіна хоче, щоб було проведене кримінальне розслідування, "а її охороняє аж п'ять НАБУшників, будь ласка, нехай надасть можливість фахівцям надати оцінку тим документам".

"Я не буду коментувати хворобливі уявлення якоїсь жінки", - додала Н.Корчак.

Раніше екс-співробітниця НАЗК заявила про правопорушення працівників агентства, після чого у НАБУ розповіли, що розпочали розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК.