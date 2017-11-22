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Корчак звинуватила Соломатіну у нездачі матеріалів перевірок до НАЗК

Корчак звинуватила Соломатіну у нездачі матеріалів перевірок до НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що нібито в екс-голови департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної залишилися деякі матеріали перевірок і документи відомства. Про це вона сказала журналістам у середу, передає УНН.

"До Ганни Соломатіної в мене велика претензія, що саме в неї залишилися документи, диски, саме в неї матеріали перевірок і вона їх не здала. І тому, мабуть, після цього засідання прийду і складу робочу групу, комісію, щоб зробити виїмку цих документів", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ надало охорону колишній підлеглій Корчак

За словами голови НАЗК, якщо Ганна Соломатіна хоче, щоб було проведене кримінальне розслідування, "а її охороняє аж п'ять НАБУшників, будь ласка, нехай надасть можливість фахівцям надати оцінку тим документам".

"Я не буду коментувати хворобливі уявлення якоїсь жінки", - додала Н.Корчак.

Раніше екс-співробітниця НАЗК заявила про правопорушення працівників агентства, після чого у НАБУ розповіли, що розпочали розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК

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