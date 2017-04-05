Председатель Назка объяснила, за что получила премию

На вопрос депутатов, на каком основании Н.Корчак и члены агентства получили премии в 200 тыс. гривен, председатель НАПК отметила: "За работу".

Реагируя на выкрики депутатов о том, какую работу она выполняла, Н.Корчак отметила, что была запущена система электронного декларирования.

Как сообщал УНН, НАБУ проверяет надбавки и премии Назка , выданные самим себе.