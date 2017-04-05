Председатель Назка объяснила, за что получила премию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что получила премию за работу. Об этом она сказала во время выступления на пленарном заседании ВР, передает корреспондент УНН.
На вопрос депутатов, на каком основании Н.Корчак и члены агентства получили премии в 200 тыс. гривен, председатель НАПК отметила: "За работу".
Реагируя на выкрики депутатов о том, какую работу она выполняла, Н.Корчак отметила, что была запущена система электронного декларирования.
Как сообщал УНН, НАБУ проверяет надбавки и премии Назка , выданные самим себе.