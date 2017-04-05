Голова НАЗК пояснила, за що отримала премію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що отримала премію за роботу. Про це вона сказала під час виступу на пленарному засіданні ВР, передає кореспондент УНН.
На запитання депутатів, на якій підставі Н.Корчак та члени агентства отримали премії у 200 тисяч гривень, голова НАЗК зазначила: "За роботу".
Реагуючи на вигуки депутатів стосовно того, яку роботу вона виконувала, Н.Корчак зазначила, що було запущено систему електронного декларування.
Як повідомляв УНН, НАБУ перевіряє надбавки та премії НАЗК, видані самим собі.