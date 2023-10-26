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Глава МИД Венгрии приехал в беларусь. Говорит, что ищет "мира"

Киев • УНН

 • 100078 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беларусь. В минске венгерский дипломат примет участие в конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Сийярто в Facebook и белорусские СМИ.

Глава МИД Венгрии приехал в беларусь. Говорит, что ищет "мира"

Цитата

"Мы хотим мира, а для этого каналы коммуникации должны быть сохранены", - написал глава МИД Венгрии.

Детали

Сийярто в минске уже встретился с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

В минске он примет участие в конференции по евразийской безопасности, которая состоится 26-27 октября. Среди участников этого заседания, в частности, также заявлен глава мид россии сергей лавров.

Дополнение

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сейчас в Европейском Союзе "изолирован больше, чем когда-либо", и в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 23 октября снова не смогли принять предоставление очередного транша военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, Венгрия выдвинула очередное требование.

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