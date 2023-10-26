Голова МЗС Угорщини приїхав у білорусь. Каже, що шукає "миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто до білорусі. У мінську угорський дипломат візьме участь у конференції з євразійської безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Сійярто у Facebook та білоруські ЗМІ.
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«Ми хочемо миру, а для цього канали комунікації мають бути збережені», - написав голова МЗС Угорщини.
Деталі
Сійярто в мінську вже зустрівся з білоруським колегою Сергієм Алейніком.
В мінську він візьме участь у конференції з євразійської безпеки, що відбудеться 26-27 жовтня. Серед учасників цього засідання, зокрема, також заявлений голова мзс росії сергій лавров.
Доповнення
Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан зараз у Європейському Союзі "ізольований більше, ніж будь-коли", і в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом.
На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС 23 жовтня знову не змогли ухвалити надання чергового траншу військової допомоги для України на 500 мільйонів євро, Угорщина висунула чергову вимогу.