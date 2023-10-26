Орбан потрапляє в "ізоляцію", у ЄС все більше сумніваються в Угорщині - Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан зараз у Європейському Союзі "ізольований більше, ніж будь-коли", і в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом. Про це із посиланням на анонімних дипломатів, які обіймають високі посади у ЄС, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Цитата
"Нещодавня зустріч Орбана з путіним у Пекіні та те, як прем'єр-міністр Угорщини порівняв ЄС із Радянським Союзом, викликає питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру", — сказав один високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.
Він також додав, що проблеми з Угорщиною, ймовірно, будуть ставати все глибшими і все більше ставитимуть під загрозу спільні рішення зі стратегічно важливих питань.
Ще один високопоставлений європейський дипломат заявив, що "Угорщина все більше і більше ізольована, тому що відстрочка членства Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників".
Деталі
Як вказано, останнім часом Угорщина викликала ще більше розчарування у ЄС. У той час, як Туреччина зробила крок до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО, це привернуло ще більшу увагу до того, що цього не робить Будапешт.
У другій половині 2024-го Угорщина головуватиме в Раді ЄС, і в Брюсселі вже є побоювання з приводу того, як Будапешт скористається цією роллю. Адже вже зараз Угорщина блокує військову допомогу Україні. Окрім того, підтримка Будапешта буде потрібна для збільшення бюджету блоку та фінансової допомоги Києву.
Також висловлюють припущення, що новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може стати союзником Орбана в деяких європейських політичних баталіях.
Однак в Угорщині визнають, що країна може стати більш ізольованою.
"Існує багато невизначеності щодо майбутнього… Але те, що можна сказати напевно, це те, що в майбутньому буде більший ризик бути ізольованим", – визнав високопоставлений угорський посадовець, який говорив на умовах анонімності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боррель - Орбану: ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС