Орбан потрапляє в "ізоляцію", у ЄС все більше сумніваються в Угорщині - Guardian

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан зараз у Європейському Союзі "ізольований більше, ніж будь-коли", і в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом. Про це із посиланням на анонімних дипломатів, які обіймають високі посади у ЄС, повідомляє The Guardian, пише УНН.