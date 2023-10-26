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Орбан попадает в "изоляцию", в ЕС все больше сомневаются в Венгрии - Guardian

Киев • УНН

 • 204823 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сейчас в Европейском Союзе "изолирован больше, чем когда-либо", и в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом. Об этом со ссылкой на анонимных дипломатов, занимающих высокие должности в ЕС, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Орбан попадает в "изоляцию", в ЕС все больше сомневаются в Венгрии - Guardian

Цитата

"Недавняя встреча Орбана с путиным в Пекине и то, как премьер-министр Венгрии сравнил ЕС с Советским Союзом, вызывает вопрос о том, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Он также добавил, что проблемы с Венгрией, вероятно, будут становиться все глубже и все больше будут ставить под угрозу совместные решения по стратегически важным вопросам.

Еще один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что "Венгрия все больше и больше изолирована, потому что отсрочка членства Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников".

Детали

Как указано, в последнее время Венгрия вызвала еще большее разочарование в ЕС. В то время как Турция сделала шаг к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО, это привлекло еще большее внимание к тому, что этого не делает Будапешт.

Во второй половине 2024-го Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, и в Брюсселе уже есть опасения по поводу того, как Будапешт воспользуется этой ролью. Ведь уже сейчас Венгрия блокирует военную помощь Украине. Кроме того, поддержка Будапешта будет нужна для увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву.

Также высказываются предположения, что новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических баталиях.

Однако в Венгрии признают, что страна может стать более изолированной.

"Существует много неопределенности в отношении будущего… Но то, что можно сказать наверняка, это то, что в будущем будет больший риск быть изолированным", – признал высокопоставленный венгерский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

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