Глава МИД Турции заявил о поддержке Германией групп боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Берлин в том, что он позволяет "Рабочей партии Курдистана" (PПK) и крайне левой "Революционной народно-освободительной партии-фронта" (DHKP-C), обе из которых проводили вооруженные нападения в Турции , безнаказанно действовать на немецкой земле, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Революционная народно-освободительная партия-фронта и РПК осуществляют деятельность в Германии, но они поддерживают это, потому что они против Турции. Германия является страной, которая больше всего поддерживает террористические организации, против Турции", - сказал М. Чавушоглу.
"Германия считает, что они являются первоклассной страной, первоклассной демократией, и что Турция является вторым классом. Мы хотим, чтобы они относились к нам как к равным партнерам", - сказал он.