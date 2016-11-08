Глава МИД Турции заявил о поддержке Германией групп боевиков

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15 марта, 19:03 • 112245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158173 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132818 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125717 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110002 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104076 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100499 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Берлин в том, что он позволяет "Рабочей партии Курдистана" (PПK) и крайне левой "Революционной народно-освободительной партии-фронта" (DHKP-C), обе из которых проводили вооруженные нападения в Турции , безнаказанно действовать на немецкой земле, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Революционная народно-освободительная партия-фронта и РПК осуществляют деятельность в Германии, но они поддерживают это, потому что они против Турции. Германия является страной, которая больше всего поддерживает террористические организации, против Турции", - сказал М. Чавушоглу.

"Германия считает, что они являются первоклассной страной, первоклассной демократией, и что Турция является вторым классом. Мы хотим, чтобы они относились к нам как к равным партнерам", - сказал он.

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