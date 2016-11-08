Глава МИД Турции заявил о поддержке Германией групп боевиков

"Революционная народно-освободительная партия-фронта и РПК осуществляют деятельность в Германии, но они поддерживают это, потому что они против Турции. Германия является страной, которая больше всего поддерживает террористические организации, против Турции", - сказал М. Чавушоглу.

"Германия считает, что они являются первоклассной страной, первоклассной демократией, и что Турция является вторым классом. Мы хотим, чтобы они относились к нам как к равным партнерам", - сказал он.