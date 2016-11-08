Голова МЗС Туреччини заявив про підтримку Німеччиною груп бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив Берлін у тому, що він дозволяє "Робітничій партії Курдистану" (PKK) і країній лівій "Революційної народно-визвольної партії-фронту" (DHKP-C), обидві з яких проводили збройні напади в Туреччині, безкарно діяти на німецькій землі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Революційна народно-визвольна партія-фронту і РПК здійснюють діяльність в Німеччині, але вони підтримують це, тому що вони проти Туреччини. Німеччина є країною, яка найбільше підтримує терористичні організації, що проти Туреччини", - сказав М.Чавушоглу.
"Німеччина вважає, що вони є першокласною країною, першокласною демократією, і що Туреччина є другим класом. Ми хочемо, щоб вони ставилися до нас як до рівних партнерів", - сказав він.