Глава МИД Польши сделал заявление о нынешней политике Украины

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«Сравнения Польши и россии, которые в последние дни появились в заявлениях украинских политиков, являются крайне оскорбительными для польского общества. Они ведут к глубокому переосмыслению польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективно, но прежде всего индивидуально. В тех же домах, где мы спонтанно принимали украинских беженцев, за столиками, где слушали рассказы об их судьбе, сегодня мы удивляемся, как можно в одном ряду упоминать поляков и россиян, которые обижают украинцев», - написал Рау в Х (Twitter).

Он отметил, что Польша, как и Украина, на протяжении веков была жертвой российского империализма, который пытался подчинить поляков, будь то в 1939 году в Польше или в 2022 году в Украине, изнасилованиями, грабежами, депортациями и расстрелами.

«Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи. Поэтому нынешняя политика Украины является для нас не только вредной и болезненной, но прежде всего оскорбительной. Трудно предположить, что это быстро забудется. Поэтому это вредно для Украины. Вместе мы много теряем от этого. Мы верим в победу Украины. Мы не будем стоять в стороне. Но мы не позволим торговать нашими отношениями с Польшей во имя частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине», - отметил Рау.

Он заявил, что нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинских властей.

Дополнение

20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Это произошло после того, как Польша наряду с двумя другими государствами объявила о введенных на уровне страны ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли.

Дуда также отметил, что лично встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность".