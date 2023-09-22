Голова МЗС Польщі зробив заяву про нинішню політику України

Цитата

«Порівняння Польщі та росії, які останніми днями з’явилися у заявах українських політиків, є вкрай образливими для польського суспільства. Вони ведуть до глибокого переосмислення польської свідомості щодо України та українців, не лише колективно, але передусім індивідуально. У тих самих домівках, де ми спонтанно приймали українських біженців, за столиками, де слухали розповіді про їхню долю, сьогодні ми дивуємося, як можна в одному ряду згадувати поляків і росіян, які кривдять українців», - написав Рау у Х (Twitter).

Він зауважив, що Польща, як і Україна, протягом століть була жертвою російського імперіалізму, який намагався підкорити поляків, чи то в 1939 році в Польщі, чи в 2022 році в Україні, зґвалтуваннями, пограбуваннями, депортаціями та розстрілами.

«Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини. Тому нинішня політика України є для нас не тільки шкідливою і болючою, а передусім образливою. Важко припустити, що це швидко забудеться. Тому це шкідливо для України. Разом ми багато втрачаємо від цього. Ми віримо в перемогу України. Ми не будемо стояти осторонь. Але ми не дозволимо торгувати нашими відносинами з Польщею в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні», - зазначив Рау.

Він заявив, що потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польського суспільства до доброї волі української влади.

Доповнення

20 вересня у канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що більше не передають зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.

Це сталося після того, як Польща поряд з двома іншими державами оголосила про введені на рівні країни обмеження на імпорт українського зерна минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра Моравецького про зброю для України неправильно зрозуміли.

Дуда також зазначив, що особисто зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським "щойно буде можливість".