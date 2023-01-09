Глава МВД Германии планирует ужесточить закон об оружии

Детали

Законопроект разработанный министерством внутренних дел ФРГ предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.

Отмечается, что в будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия. Такую информацию обнародовала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на 48-страничный документ.

За ужесточение закона об оружии глава МВД высказалась еще до новогодних беспорядков.

В ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Но еще до того дебаты вокруг закона об оружии получили новый импульс. Произошло это после ареста 7 декабря 25 лиц из числа “рейхсбюргеров”. Большинство задержанных обвиняются в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему государства. Тогда Фезер сообщила, что более чем у тысячи “рейхсбюргеров” конфисковали оружие и по крайней мере еще 500 из них имеют лицензии на него. При этом частное владение огнестрельным оружием в Германии является редкостью.