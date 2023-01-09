Голова МВС Німеччини планує посилити закон про зброю

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Законопроєкт розроблений міністерством внутрішніх справ ФРН передбачає, зокрема, заборону для приватних осіб на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю.

Наголошується, що у майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, який не визнає існування ФРН, будуть доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї. Таку інформацію оприлюднила газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на 48-сторінковий документ.

За посилення закону про зброю очільниця МВС висловилася ще до новорічних заворушень.

У ніч проти 1 січня у декількох містах Німеччини було скоєно напади на поліцейських і пожежників, зокрема із застосуванням петард і ракет. Але ще до того дебати навколо закону про зброю дістали новий імпульс. Сталося це після арешту 7 грудня 25 осіб із числа “рейхсбюргерів”. Більшість затриманих обвинувачуються у належності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему держави. Тоді Фезер повідомила, що більш як у тисячі “рейхсбюргерів” конфіскували зброю і принаймні ще 500 із них мають ліцензії на неї. При цьому приватне володіння вогнепальною зброєю в Німеччині є рідкістю.