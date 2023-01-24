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Глава Международного энергетического агентства предупредил Европу о возможном кризисе следующей зимой

Киев • УНН

 • 1005559 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) предупредил о возможном энергетическом кризисе следующей зимой из-за нехватки сжиженного нефтяного газа, а также раскритиковал отказ Германии от атомной энергетики, сообщает УНН.

Глава Международного энергетического агентства предупредил Европу о возможном кризисе следующей зимой

Цитата

"Я хотел бы, чтобы была возможность продлить время работы (атомных станций) намного больше, если это необходимо", - сказал Фатих Бироль в интервью немецкому деловому журналу Handelsblatt, опубликованному во вторник.

Детали

По словам Бироля, если это технически возможно, и население примет это, то атомная энергетика должна быть вариантом. Хотя решение принимает правительство, глава МЭА указал на аналогичные обсуждения, которые имели место в Бельгии. Сейчас, по его словам, бельгийское правительство продлило срок службы АЭС на 10 лет.

Говоря о новых терминалах СПГ в Германии, Бироль сказал: "Строительство терминала за 200 дней было действительно рекордным. Это уже не рекорд, если считать 20 лет до этого".

Он также предупредил о нехватке газа СПГ, пояснив: "Кстати, наличие терминалов не означает, что у вас есть газ".

Он добавил: "Когда китайская экономика наберет обороты, купить запланированные объемы на мировом рынке будет непросто".

В интервью Бироль также предостерег европейцев от спешки с заявлением об окончании энергетического кризиса.

"Следующая зима беспокоит меня, - сказал Бироль. - Нет российского газа, возвращение Китая как импортера, небольшой рост поставок: эти три фактора делают следующую зиму сложной задачей".

По его словам, многие правительства пока довольны мягким течением кризиса. "Но я боюсь, что они слишком счастливы", - подчеркнул Бироль.

По словам Бироля, Европа должна продолжать сокращать потребление газа, находя новых поставщиков газа и занимаясь добычей критически важных полезных ископаемых, в дополнение к расширению использования возобновляемых источников энергии.

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