Голова Міжнародного енергетичного агентства попередив Європу про можливу кризу наступної зими
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) попередив про можливу енергетичну кризу наступної зими через брак скрапленого нафтового газу, а також розкритикував відмову Німеччини від атомної енергетики, повідомляє УНН.
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"Я хотів би, щоб була можливість продовжити час роботи (атомних станцій) набагато більше, якщо це необхідно", - сказав Фатіх Біроль в інтерв'ю німецькому діловому журналу Handelsblatt, опублікованому у вівторок.
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За словами Біроля, якщо це технічно можливо, і населення прийме це, то атомна енергетика має бути варіантом. Хоча рішення ухвалює уряд, глава МЕА вказав на аналогічні обговорення, які мали місце в Бельгії. Наразі, за його словами, бельгійський уряд продовжив термін служби АЕС на 10 років.
Говорячи про нові термінали ЗПГ у Німеччині, Біроль сказав: "Будівництво терміналу за 200 днів було справді рекордним. Це вже не рекорд, якщо рахувати 20 років до цього".
Він також попередив про брак газу ЗПГ, пояснивши: "До речі, наявність терміналів не означає, що у вас є газ".
Він додав: "Коли китайська економіка набере обертів, купити заплановані обсяги на світовому ринку буде непросто".
В інтерв'ю Біроль також застеріг європейців від поспіху із заявою про закінчення енергетичної кризи.
"Наступна зима турбує мене, - сказав Біроль. - Немає російського газу, повернення Китаю як імпортера, невелике зростання поставок: ці три фактори роблять наступну зиму складним завданням".
За його словами, багато урядів поки що задоволені щодо м'якого перебігу кризи. "Але я боюся, що вони надто щасливі", - підкреслив Біроль.
За словами Біроля, Європа має продовжувати скорочувати споживання газу, знаходячи нових постачальників газу та займаючись видобуванням критично важливих корисних копалин, на додаток до розширення використання відновлюваних джерел енергії.