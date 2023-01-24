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Голова Міжнародного енергетичного агентства попередив Європу про можливу кризу наступної зими

Київ • УНН

 • 1005559 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) попередив про можливу енергетичну кризу наступної зими через брак скрапленого нафтового газу, а також розкритикував відмову Німеччини від атомної енергетики, повідомляє УНН.

Голова Міжнародного енергетичного агентства попередив Європу про можливу кризу наступної зими

Цитата

"Я хотів би, щоб була можливість продовжити час роботи (атомних станцій) набагато більше, якщо це необхідно", - сказав Фатіх Біроль в інтерв'ю німецькому діловому журналу Handelsblatt, опублікованому у вівторок.

Деталі

За словами Біроля, якщо це технічно можливо, і населення прийме це, то атомна енергетика має бути варіантом. Хоча рішення ухвалює уряд, глава МЕА вказав на аналогічні обговорення, які мали місце в Бельгії. Наразі, за його словами, бельгійський уряд продовжив термін служби АЕС на 10 років.

Говорячи про нові термінали ЗПГ у Німеччині, Біроль сказав: "Будівництво терміналу за 200 днів було справді рекордним. Це вже не рекорд, якщо рахувати 20 років до цього".

Він також попередив про брак газу ЗПГ, пояснивши: "До речі, наявність терміналів не означає, що у вас є газ".

Він додав: "Коли китайська економіка набере обертів, купити заплановані обсяги на світовому ринку буде непросто".

В інтерв'ю Біроль також застеріг європейців від поспіху із заявою про закінчення енергетичної кризи.

"Наступна зима турбує мене, - сказав Біроль. - Немає російського газу, повернення Китаю як імпортера, невелике зростання поставок: ці три фактори роблять наступну зиму складним завданням".

За його словами, багато урядів поки що задоволені щодо м'якого перебігу кризи. "Але я боюся, що вони надто щасливі", - підкреслив Біроль.

За словами Біроля, Європа має продовжувати скорочувати споживання газу, знаходячи нових постачальників газу та займаючись видобуванням критично важливих корисних копалин, на додаток до розширення використання відновлюваних джерел енергії.

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