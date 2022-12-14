Глава Минобороны США предупредил Африку, что россия и Китай дестабилизируют континет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин предупредил африканских лидеров на саммите, что Китай и россия рискуют «дестабилизировать» континент своим растущим участием, передает УНН ссылаясь на AFP.
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«Я думаю, что за сочетанием этих действий этих двух стран следует наблюдать. И, конечно же, я думаю, что их влияние может быть дестабилизирующим», — сказал Остин в начале трехдневного саммита США-Африка.
Детали
Остин сказал, что Китай «ежедневно» расширяет свое присутствие в Африке благодаря своему растущему экономическому влиянию.
«Беспокойство заключается в том, что они не всегда прозрачны с точки зрения того, что они делают, и это создает проблемы, которые, в конечном счете, будут дестабилизирующими, если они уже не таковы», — добавил Остин.
Остин заметил, что россия «продолжает торговать дешевым оружием» и размещает «наемников по всему континенту».
Дополнение
Байден планирует выделить 55 миллиардов долларов для Африки в течение трех лет. В одном из первых заявлений Белый дом заявил, что к 2025 году финансового года Соединенные Штаты инвестируют 4 миллиарда долларов в обучение африканских медицинских работников, что является приоритетом для Вашингтона после пандемии Covid-19.