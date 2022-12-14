Голова Міноборони США попередив Африку, що росія та Китай дестабілізують континет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін попередив африканських лідерів на саміті, що Китай і росія ризикують «дестабілізувати» континент своєю зростаючою участю, передає УНН посилаючись на AFP.
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«Я думаю, що за поєднанням цих дій цих двох країн варто спостерігати. І, звичайно ж, я думаю, що їхній вплив може бути дестабілізуючим», — сказав Остін на початку триденного саміту США-Африка.
Деталі
Остін сказав, що Китай «щодня» розширює свою присутність в Африці завдяки своєму зростаючому економічному впливу.
«Занепокоєння полягає в тому, що вони не завжди прозорі з точки зору того, що вони роблять, і це створює проблеми, які, зрештою, будуть дестабілізуючими, якщо вони вже не є такими», — додав Остін.
Остін зауважив, що росія «продовжує торгувати дешевою зброєю» і розміщує «найманців по всьому континенту».
Доповнення
Байден планує виділити 55 мільярдів доларів для Африки протягом трьох років. В одній з перших заяв Білий дім заявив, що до 2025 фінансового року Сполучені Штати інвестують 4 мільярди доларів в навчання африканських медичних працівників, що є пріоритетом для Вашингтона після пандемії Covid-19.