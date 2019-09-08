Глава МАГАТЭ ведет переговоры с иранскими властями после заявлений о нарушении ядерной сделки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Исполняющий обязанности главы Международного агентства по атомной энергии Корнел Ферута 8 сентября посетил Тегеран, чтобы встретиться с представителями власти Ирана после заявлений об уходе от ядерной сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.