Голова МАГАТЕ веде переговори з іранською владою після заяв про порушення ядерної угоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Виконувач обов’язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії Корнел Ферута 8 вересня відвідав Тегеран, щоб зустрітися з представниками влади Ірану після заяв про відхід від ядерної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема він провів зустріч із міністром закордонних справ Ірану Мухаммадом Джавадом Заріфом, а також главою Організації атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі.

У переговорах Ферута підкреслив необхідність “повної та своєчасної узгодженості дій” Ірану з ядерними угодами ООН, йдеться в заяві МАГАТЕ.

Також Агентство заявило, що його інспектори готові перевірити, наскільки Іран виконує свої зобов’язання.

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“Інспектори Агенції перебувають в Ірані та повідомлять про будь-яку поточну діяльність до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні”, — заявив речник установи Фредрік Дахль.

Напередодні представник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камальванді повідомив про “третій крок” порушення ядерної угоди 2015 року. Він полягає у запуску покращених центрифуг для збагачення урану.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій — США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

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