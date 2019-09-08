Голова МАГАТЕ веде переговори з іранською владою після заяв про порушення ядерної угоди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Виконувач обов’язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії Корнел Ферута 8 вересня відвідав Тегеран, щоб зустрітися з представниками влади Ірану після заяв про відхід від ядерної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.