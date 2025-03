В МАГАТЕ опублікували відео пульсації ядерного реактора

"Не щодня є можливість побачити, як пульсує ядерний реактор!" - йдеться у дописі до відео.

На початку відео можна почути зворотний відлік, в кінці якого ядерний реактор занурюється у воду та спалахує синім кольором, видаючи гучний звук.

"Звуковий удар виникає, коли літак долає швидкість звуку. Черенковське випромінювання має схожий ефект: блакитне сяйво виникає, коли частинки переміщуються у воді, перевищуючи швидкість світла", - пояснили фахівці у іншому дописі.

It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Learn about #nuclear research reactors and what they do. pic.twitter.com/0nuAWhJwkJ

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Довідково: Черенко́вське випромі́нювання — випромінювання електромагнітних хвиль зарядженою часткою, яка рухається у середовищі зі швидкістю більшою за швидкість розповсюдження світла в цьому середовищі.

Випромінювання назване на честь радянського вченого П. А. Черенкова, який отримав за його відкриття Нобелівську премію з фізики у 1958 р. разом із І. М. Франком та І. Є. Таммом, які дали теоретичне пояснення цього ефекту. Науковий керівник Черенкова С. І. Вавілов на той час уже помер, тож, хоча його заслуга у відкритті ефекту дуже велика, він не став Нобелівським лауреатом. В науковій літературі черенковське випромінювання іноді називають випромінюванням Вавілова-Черенкова.

Як повідомляв УНН, у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) фахівці почали переробляти рідкі радіоактивні відходи (РАВ).