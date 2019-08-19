В МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 73351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 87039 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136826 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127807 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130004 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153120 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151097 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 108170 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 116828 просмотра
SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

7 марта, 03:39 • 40356 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 78800 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

7 марта, 04:37 • 36443 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 73351 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 136262 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 148878 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 207788 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 188477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 120947 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 132528 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 134376 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 138675 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 134450 просмотра
Актуальное
В МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора

В МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора

Киев  •  УНН

 • 56825 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На своем официальном микроблоге в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) распространило видео, на котором видно как работает исследовательский ядерный реактор. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на это сообщение в Twitter.

“Не каждый день есть возможность увидеть, как пульсирует ядерный реактор!” — говорится в заметке к видео.

В начале видео можно услышать обратный отсчет, в конце которого ядерный реактор погружается в воду и загорается синим цветом, выдавая громкий звук.

“Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковский излучения имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, превышая скорость света”, — пояснили специалисты в другом заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Learn about #nuclear research reactors and what they do. pic.twitter.com/0nuAWhJwkJ

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Справка: Черенковское излучение — излучение электромагнитных волн заряженной частицей, которые двигаются в среде со скоростью большей скорости распространения света в этой среде.

Излучение названо в честь советского ученого П. А. Черенкова, который получил за его открытие Нобелевскую премию по физике в 1958 вместе с И. М. Франком и И. Е. Таммом, которые дали теоретическое объяснение этого эффекта. Научный руководитель Черенкова С. И. Вавилов к тому времени уже умер, и, хотя его заслуга в открытии эффекта очень большая, он не стал Нобелевским лауреатом. В научной литературе черенковское излучения иногда называют излучением Вавилова-Черенкова.

Как сообщал УНН, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) специалисты начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы (РАО).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы