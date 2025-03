В МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора

“Не каждый день есть возможность увидеть, как пульсирует ядерный реактор!” — говорится в заметке к видео.

В начале видео можно услышать обратный отсчет, в конце которого ядерный реактор погружается в воду и загорается синим цветом, выдавая громкий звук.

“Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковский излучения имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, превышая скорость света”, — пояснили специалисты в другом заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Learn about #nuclear research reactors and what they do. pic.twitter.com/0nuAWhJwkJ

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019

Справка: Черенковское излучение — излучение электромагнитных волн заряженной частицей, которые двигаются в среде со скоростью большей скорости распространения света в этой среде.

Излучение названо в честь советского ученого П. А. Черенкова, который получил за его открытие Нобелевскую премию по физике в 1958 вместе с И. М. Франком и И. Е. Таммом, которые дали теоретическое объяснение этого эффекта. Научный руководитель Черенкова С. И. Вавилов к тому времени уже умер, и, хотя его заслуга в открытии эффекта очень большая, он не стал Нобелевским лауреатом. В научной литературе черенковское излучения иногда называют излучением Вавилова-Черенкова.

Как сообщал УНН, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) специалисты начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы (РАО).