В МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На своем официальном микроблоге в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) распространило видео, на котором видно как работает исследовательский ядерный реактор. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на это сообщение в Twitter.
“Не каждый день есть возможность увидеть, как пульсирует ядерный реактор!” — говорится в заметке к видео.
В начале видео можно услышать обратный отсчет, в конце которого ядерный реактор погружается в воду и загорается синим цветом, выдавая громкий звук.
“Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковский излучения имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, превышая скорость света”, — пояснили специалисты в другом заметке.
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It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019
Learn about #nuclear research reactors and what they do. pic.twitter.com/0nuAWhJwkJ— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019
Справка: Черенковское излучение — излучение электромагнитных волн заряженной частицей, которые двигаются в среде со скоростью большей скорости распространения света в этой среде.
Излучение названо в честь советского ученого П. А. Черенкова, который получил за его открытие Нобелевскую премию по физике в 1958 вместе с И. М. Франком и И. Е. Таммом, которые дали теоретическое объяснение этого эффекта. Научный руководитель Черенкова С. И. Вавилов к тому времени уже умер, и, хотя его заслуга в открытии эффекта очень большая, он не стал Нобелевским лауреатом. В научной литературе черенковское излучения иногда называют излучением Вавилова-Черенкова.
Как сообщал УНН, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) специалисты начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы (РАО).