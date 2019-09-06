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Чотири кандидати претендують на місце померлого голови МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кандидати з Аргентини, Буркіна-Фасо, Румунії та Словаччини сподіваються замінити покійного Юкію Амано на посаді генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), головного органу ООН у цій сфері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Термін висунення кандидатів сплив 5 вересня. Серед кандидатів — чинний виконувач обов’язків керівника МАГАТЕ, румунський дипломат Корнел Феруце, а також представник Аргентини в МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, секретар Організації Договору про заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо (Буркіна-Фасо) та керівниця словацького регулятора з ядерних питань Марта Жіакова.

Країни-члени МАГАТЕ планують обрати наступника Амано в жовтні. Переможець має здобути підтримку 24 країн із 35, представлених у керівному органі МАГАТЕ.

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Вибір керівника припав на вирішальний час для МАГАТЕ, яке має перевірити ядерну діяльність Ірану на тлі намірів Тегерана відмовитися від ядерної угоди 2015 року зі світовими державами.

Нагадаємо, 72-річний японець Юкія Амано помер на батьківщині в липні, причини його смерті не були оголошені.

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