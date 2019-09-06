Четыре кандидата претендуют на место умершего главы МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кандидаты из Аргентины, Буркина-Фасо, Румынии и Словакии надеются заменить покойного Юкию Амано в должности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), главного органа ООН в этой сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Срок выдвижения кандидатов истек 5 сентября. Среди кандидатов — действующий исполняющий обязанности руководителя МАГАТЭ, румынский дипломат Корнел Феруце, а также представитель Аргентины в МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроссе, секретарь Организации Договора о запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина Фасо) и руководитель словацкого регулятора по ядерным вопросам Марта Жиакова.
Страны-члены МАГАТЭ планируют избрать преемника Амано в октябре. Победитель должен получить поддержку 24 стран из 35, представленных в руководящем органе МАГАТЭ.
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Выбор руководителя пришелся на решающий время для МАГАТЭ, которое должен проверить ядерную деятельность Ирана на фоне намерений Тегерана отказаться от ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.
Напомним, 72-летний японец Юкия Амано умер на родине в июле, причины его смерти не были объявлены.