Четыре кандидата претендуют на место умершего главы МАГАТЭ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82767 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114301 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112737 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120792 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148821 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149062 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140521 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 189158 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Четыре кандидата претендуют на место умершего главы МАГАТЭ

Четыре кандидата претендуют на место умершего главы МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кандидаты из Аргентины, Буркина-Фасо, Румынии и Словакии надеются заменить покойного Юкию Амано в должности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), главного органа ООН в этой сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Срок выдвижения кандидатов истек 5 сентября. Среди кандидатов — действующий исполняющий обязанности руководителя МАГАТЭ, румынский дипломат Корнел Феруце, а также представитель Аргентины в МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроссе, секретарь Организации Договора о запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина Фасо) и руководитель словацкого регулятора по ядерным вопросам Марта Жиакова.

Страны-члены МАГАТЭ планируют избрать преемника Амано в октябре. Победитель должен получить поддержку 24 стран из 35, представленных в руководящем органе МАГАТЭ.

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Выбор руководителя пришелся на решающий время для МАГАТЭ, которое должен проверить ядерную деятельность Ирана на фоне намерений Тегерана отказаться от ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.

Напомним, 72-летний японец Юкия Амано умер на родине в июле, причины его смерти не были объявлены.

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