Председатель Луцкой РГА избил депутата
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Телесные повреждения председатель Луцкой райгосадминистрации Игорь Ярмольский нанес 36-летнему депутату в сессионном зале. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины, сообщает сектор коммуникаций ГУНП в Волынской области, передает УНН.
Инцидент имел место вчера, 11 апреля.
"Речь идет о умышленном нанесении легких телесных повреждений. В полицию обратился сам депутат районного совета, за медицинской помощью пострадавший не обращался ", - отметили в ведомстве.
Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 2 апреля председатель РГА на Волыни арестовали за 2 тыс. Долларов взятки.