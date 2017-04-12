Председатель Луцкой РГА избил депутата

Инцидент имел место вчера, 11 апреля.

"Речь идет о умышленном нанесении легких телесных повреждений. В полицию обратился сам депутат районного совета, за медицинской помощью пострадавший не обращался ", - отметили в ведомстве.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 апреля председатель РГА на Волыни арестовали за 2 тыс. Долларов взятки.