Голова Луцької РДА побив депутата
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Тілесні ушкодження голова Луцької райдержадміністрації Ігор Ярмольський наніс 36-річному депутату в сесійній залі. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, повідомляє сектор комунікацій ГУНП у Волинській області, передає УНН.
Інцидент мав місце вчора, 11, квітня.
“Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. До поліції звернувся сам депутат районної ради, за медичною допомогою потерпілий не звертався”, — зазначили у відомстві.
Поліцейські нині з’ясовують усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 2 квітня голову РДА на Волині заарештували за 2 тис. доларів хабара.