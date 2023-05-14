Глава комитета Бундестага призвал открыть Киеву путь к членству в НАТО

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"От следующего саммита НАТО в Вильнюсе в июле должен поступить четкий сигнал о том, как может выглядеть путь Украины к надежным гарантиям безопасности с целью членства в НАТО", - заявил политик от Социал-демократической партии (СДПГ) Tagesspiegel.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы россия никогда больше не ставила под угрозу безопасность, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Рот.

Детали

Представитель внешнеполитической оппозиционной консервативной парламентской группы Юрген Хардт прямо призвал канцлера Германии Олафа Шольца взять на себя обязательства: "Канцлер должен четко выступать за перспективу полноправного членства Украины, но не создавать ложных ожиданий, что это может быть достигнуто быстро".

Оба политика выступали за активизацию сотрудничества в области вооружений, обучения или маневров на пути к членству.

Добавим

Зеленский требует от НАТО соответствующего приглашения Украины к членству в альянсе. Согласно опросу YouGov для dpa, большинство граждан Германии – 54% – выступают против вступления Украины в НАТО, а 27% – за.