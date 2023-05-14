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Голова комітету Бундестагу закликав відкрити Києву шлях до членства в НАТО

Київ • УНН

 • 826732 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот виступив за чітку перспективу вступу України до оборонного альянсу НАТО, пише УНН.

Цитата

"Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні має надійти чіткий сигнал про те, як може виглядати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО", - заявив політик від Соціал-демократичної партії (СДПН) Tagesspiegel.

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб росія ніколи більше не ставила під загрозу безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - сказав Рот.

Деталі

Речник зовнішньополітичної опозиційної консервативної парламентської групи Юрген Хардт прямо закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти на себе зобов'язання: "Канцлер має чітко виступати за перспективу повноправного членства України, але не створювати хибних очікувань, що це може бути досягнуто швидко".

Обидва політики виступали за активізацію співробітництва у галузі озброєнь, навчання чи маневрів на шляху до членства.

Додамо

Зеленський вимагає від НАТО відповідного запрошення України до членства в альянсі. Згідно з опитуванням YouGov для dpa, більшість громадян Німеччини – 54% – виступають проти вступу України до НАТО, а 27% – за.

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