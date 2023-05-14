Голова комітету Бундестагу закликав відкрити Києву шлях до членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот виступив за чітку перспективу вступу України до оборонного альянсу НАТО, пише УНН.
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"Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні має надійти чіткий сигнал про те, як може виглядати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО", - заявив політик від Соціал-демократичної партії (СДПН) Tagesspiegel.
"Наша мета повинна полягати в тому, щоб росія ніколи більше не ставила під загрозу безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - сказав Рот.
Деталі
Речник зовнішньополітичної опозиційної консервативної парламентської групи Юрген Хардт прямо закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти на себе зобов'язання: "Канцлер має чітко виступати за перспективу повноправного членства України, але не створювати хибних очікувань, що це може бути досягнуто швидко".
Обидва політики виступали за активізацію співробітництва у галузі озброєнь, навчання чи маневрів на шляху до членства.
Додамо
Зеленський вимагає від НАТО відповідного запрошення України до членства в альянсі. Згідно з опитуванням YouGov для dpa, більшість громадян Німеччини – 54% – виступають проти вступу України до НАТО, а 27% – за.