Глава фракции "Народного фронта" в ВР задекларировал 8 грузовиков и 11 прицепов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак задекларировал грузовые автомобили и прицепы, которые принадлежат его жене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на систему электронных декларации.
Как указано в декларации, М.Бурбак имеет в собственности земельный участок площадью 1000 кв. м, квартиру в Черновцах, площадью 113,40 кв. м, стоимость которой на момент покупки составляла 35 тыс. грн, а по последней оценке - 710 тыс. 244 грн. Также он имеет в совместной собственности с Бурбак Алексеем и Бурбак Еленой 30% квартиры в Черновцах площадью 88, 50 кв.м. Кроме того М.Бурбак задекларировал еще одну квартиру в Киеве общей площадью 100 кв. м, которая принадлежит Кюрджиевой Наталье Владимировне. Его жена владеет земельным участком в Черновицкой области общей площадью 2474 кв.м, жилым домом общей площадью 82,60 кв.м, квартирой в Черновцах, площадью 106,10 кв.м и является совладельцем квартиры в Черновцах (33%). Как объекты незавершенного строительства М.Бурбак декларирует жилой дом в Черновицкой области общей площадью 82,60 кв.м, владельцем которого является жена.
В собственности Максима Бурбака есть автомобиль ВАЗ 2108 1990 г. и грузовой автомобиль DAIMLER-BENZ 1985 года. А его жена владеет Mitsubishi pajero 2003 года, имеет 8 грузовых автомобилей и 11 прицепов. Также М.Бурбак задекларировал ценные бумаги, которыми владеет жена: долговые ценные бумаги стоимостью 10 тыс. грн.
Также в декларации указано, что его жена является полноправной владелицей компании "ТВ Лог", а также она владеет одним процентом "Буковинской универсальной биржи".
На должности народного депутата М.Бурбак заработал около 78 тыс грн.
В декларации указан доход жены декларанта, который она получила в результате отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав), совокупная сумма доходов свыше одного млн грн.
Жена Максима Бурбака имеет счет в банке на сумму свыше 1,3 млн грн. Наличные средства также сосредоточены у жены: 30 тыс. долларов, 19 тыс. евро и 2,5 млн грн.