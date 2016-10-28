Голова фракції “Народного фронту” у ВР задекларував 8 вантажівок та 11 причепів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова фракції “Народного фронту” Максим Бурбак задекларував вантажні автомобілі та причепи, які належать його дружині. Про це УНН повідомляє з посиланням на систему електронних декларації.
Як зазначено у декларації, М.Бурбак має у власності земельну ділянку площею 1000 кв. м, квартиру у Чернівцях, площею 113,40 кв. м, вартість якої на момент набуття становила 35 тис. грн, а за останньою оцінкою — 710 тис. 244 грн. Також він має у спільній власності з Бурбаком Олексієм та Бурбак Оленою 30% квартири у Чернівцях площею 88, 50 кв.м. Крім того М.Бурбак задекларував ще одну квартиру у Києві загальною площею 100 кв. м, яка належить Кюрджієвій Наталії Володимирівні. Його дружина володіє земельною ділянкою у Чернівецькій області загальною площею 2474 кв.м, житловим будинком загальною площею 82,60 кв.м, квартирою у Чернівцях, площею 106, 10 кв.м та є співвласником квартири у Чернівцях (33%). Як об’єкти незавершеного будівництва М.Бурбак декларує житловий будинок у Чернівецькій області загальною площею 82,60 кв.м, власником якого є дружина.
У власності Максима Бурбака є автомобіль ВАЗ 2108 1990 року та вантажний автомобіль DAIMLER-BENZ 1985 року. А його дружина володіє Mitsubishi pajero 2003 року, 8 вантажних автомобілів та 11 причепів. Також М.Бурбак задекларував цінні папери, якими володіє дружина: боргові цінні папери вартістю 10 тис. грн.
Також в декларації вказано, що його дружина є повноправною власницею компанії “ТБ Лог”, а також вона володіє одним відсотком “Буковинської універсальної біржі”.
Перебуваючи на посаді народного депутата М.Бурбак заробив близько 78 тис грн.
У декларації вказаний дохід дружини декларанта, який вона отримала в результаті відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), сукупна сума цих доходів понад один млн грн.
Дружина його має рахунок в банку на суму понад 1,3 млн грн. Готівкові кошти також зосереджені у дружини: 30 тис. доларів, 19 тис. євро та 2,5 млн грн.