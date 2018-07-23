Председатель Госсовета Кубы сравнил эмбарго США в отношении его страны с динозавром

“Главным препятствием для нашего развития является блокада, которая „все еще там“, как динозавр Монтерросо”, — сказал Диас-Канель на закрытии заседания Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы.

Говоря о “динозавре Монтерросо”, Диас-Канель имел в виду рассказ “Динозавр” гватемальского писателя Аугусто Монтерросо, опубликованный в 1959 году. Этот рассказ считается одним из самых коротких в истории литературы и дословно звучит так: “Когда он проснулся, динозавр все еще был там”.

В апреле Диас-Канель сменил на посту главы государства Рауля Кастро. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере 130,2 млрд долларов. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут 822,3 млрд долларов.

Как сообщал УНН, парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны.