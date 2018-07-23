Голова Держради Куби порівняв ембарго США стосовно його країни з динозавром

“Головною перешкодою для нашого розвитку є блокада, яка „все ще там“, як динозавр Монтерросо”, — сказав Діас-Канель на закритті засідання Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) Куби.

Говорячи про “динозавра Монтерросо”, Діас-Канель мав на увазі розповідь “Динозавр” гватемалського письменника Аугусто Монтерросо, опубліковану в 1959 році. Ця розповідь вважається однією з найкоротших в історії літератури і дослівно звучить так: “Коли він прокинувся, динозавр все ще був там”.

У квітні Діас-Канель змінив на посту глави держави Рауля Кастро. За даними кубинської влади, блокада (так Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці Куби в розмірі 130,2 млрд доларів. Якщо ж вимірювати втрати від діючих вже понад півстоліття санкцій з урахуванням знецінення долара по відношенню до золота, то вони досягнуть 822,3 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, парламент Куби схвалив проект нової конституції країни.