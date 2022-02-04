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Председатель Черкасской ОГА Скичко скоро возглавит Кабмин или ОП - эксперт

Председатель Черкасской ОГА Скичко скоро возглавит Кабмин или ОП - эксперт

Киев • УНН

 • 14730 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Председателя Черкасской ОГА Александра Скичко в ближайшее время ожидает новое назначение — на пост премьера, руководителя Офиса президента или зама руководителя ОП. Об этом со ссылкой на источник, раскрывать который не стал, сообщил блогер Евгений Хурсин, передает УНН.

Детали

“Скичко отлично проявил себя в Черкассах и находится на очень хорошем счету у президента. Зеленский в том числе и его рассматривает на должность премьера или даже главы ОП”, — цитирует блогер свой анонимный источник.

Одновременно Хурсин сообщил, что против Скичко развернулась негативная информационная кампания, цель которой — дискредитировать главу Черкасской ОГА в свете потенциальных назначений.

“Произошел слив информации о назначениях, и Скичко начали „мочить“ в СМИ. В „чёрную“ кампанию вовлечены могущественные силы, которые не хотят лишиться своих должностей”, — снова цитирует своего источника блогер.

Однако у Скичко, по словам эксперта, готовят ответный удар — собирают и отслеживают по IP адресам информацию по “мочилову” и обещают рассказать всю правду в СМИ.

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