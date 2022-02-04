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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Голова Черкаської ОДА Скичко скоро очолить Кабмін чи ОП - експерт

Голова Черкаської ОДА Скичко скоро очолить Кабмін чи ОП - експерт

Київ • УНН

 • 14734 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На голову Черкаської ОДА Олександра Скичко найближчим часом чекає нове призначення — на посаду прем'єра, керівника Офісу президента або заступника керівника ОП. Про це з посиланням на джерело, розкривати яке не стало, повідомив блогер Євген Хурсін, передає УНН.

Деталі

“Скичко чудово виявив себе у Черкасах і користується повагою президента. Зеленський навіть його розглядає на посаду прем’єра або навіть голови ОП”, — цитує блогер своє анонімне джерело.

Водночас Хурсін повідомив, що проти Скичка розгорнулася негативна інформаційна кампанія, мета якої дискредитувати голову Черкаської ОДА у світлі потенційних призначень.

“Відбувся злив інформації про призначення, і Скичко почали „мочити“ у ЗМІ. У „чорну“ кампанію залучено могутні сили, які не хочуть позбутися своїх посад”, — знову цитує свого джерела блогер.

Однак у Скичка, за словами експерта, готують удар у відповідь — збирають і відслідковують за IP адресами інформацію щодо “мочилова” і обіцяють розповісти всю правду в ЗМІ.

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