Голосование в Раде: нардеп Рыбалка скатился в рейтинге активности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала года народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пропустил 25% голосований в Верховной Раде Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВР, передает УНН.
Так, с начала года депутаты ВР голосовали 304 раза, в то время как Рыбалка голосовал 62 раза, присутствовал, но не голосовал - 166 раз, отсутствовал 76 раз.
Таким образом, за месяц в рейтинге активности народных избранников Рыбалка опустился с 294 на 327 место (из 423 мест).
При этом за время всей депутатской каденции Рыбалка пропустил 3 тыс. 715 голосований ВР или 23,4% от общего количества.
Как писал УНН, Рыбалка обиделся на СМИ за новость о его "тройке" на экзамене по английскому.
Также напомним, что радикал тянет деньги из госбюджета на свои поездки.