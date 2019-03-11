Голосування у Раді: нардеп Рибалка скотився у рейтингу активності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку року народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 25% голосувань у Верховній Раді України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.
Так, з початку року депутати ВР голосували 304 рази, в той час як Рибалка голосував 62 рази, був присутнім, але не голосував - 166 разів, був відсутнім 76 разів.
Таким чином, за місяць в рейтингу активності народних обранців Рибалка опустився з 294 на 327 місце (з 423 місць).
При цьому за час всієї депутатської каденції Рибалка пропустив 3 тис. 715 голосувань ВР або 23,4% від загальної кількості.
Як писав УНН, Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійку" на іспиті з англійської.
Також нагадаємо, що радикал тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.