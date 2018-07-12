Голосование по обновлению ЦИК начнут в 16 часов - Луценко

"Мы войдем в вопрос обновления ЦИК в четыре часа. Мы планируем так", - заявила И. Луценко.



Как сообщал УНН, фракция БПП не сможет отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК, потому что это сможет сделать только Президент Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.



Сегодня утром стало известно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.