Голосование за военное положение показало, кто из депутатов заботится лишь о самопиаре – эксперт

“Парламент вчера (26 ноября - ред.) более пяти часов рассматривал вопрос о введении военного положения в государстве. Наглядно было видно, как затягивалось обсуждение, мы увидели, кому эта тема служила фоном для политического пиара, а кто реально заботится об обороноспособности государства и защите его границ, заблаговременно пытается противодействовать возможным провокациям и вторжению, думает об обеспечении безопасности граждан”, — написала Кушнир.

Отметим, что те, кто заботился о самопиаре, позволили себе даже попытки шантажировать президента, в чем можно убедиться по видеотрансляции внеочередного заседания Рады. Но Порошенко продемонстрировал волевые качества и выполнил свою первоочередную задачу — защитил страну даже в таких нелегких условиях депутатского саботажа.

По экспертному мнению Светланы Кушнир, президент принял правильное решение, так как угроза российского вторжения в последние дни особенно усилилась.

“РФ наращивает присутствие своих вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом говорили и профильные министры, и разведка. Противник стягивает к границе Украины бронетехнику, танки, уже сосредоточено около 500 боевых самолетов и свыше 340 вертолетов, в разы выросло количество живой силы, перебрасывают военные части из других мест дислокации”, — отметила эксперт.

По ее мнению, эскалация конфликта в акватории Азовского моря имела все шансы перейти и в активную фазу противостояния.

“Наверное, впервые Украина, как говорят военные, сработала на опережение — указ Порошенко о введении в действие решения СНБО о ВП консолидировал разновекторные мнения в парламенте и обществе, дал понять, что мы готовы противостоять сухопутной операции, готовы обороняться. Да и не было у президента другой возможности защитить страну. Не хочу даже представлять ситуацию, если бы он проигнорировал информацию об угрозе. Давайте не забывать, что наши судна и 23 моряка находятся в плену, есть раненые, их надо возвращать. Работы много. Тяжелой работы”, — подчеркнула политолог.

Она отметила, что стремительный и четкий ответ Украины на провокацию Москвы, вероятно, оказался неожиданностью для российской верхушки.

“Провокация Кремля по захвату наших кораблей оперативно нами отбита, карты спутаны, мобилизация общества и военного потенциала случилась. А этого, как мне кажется, российские власти вообще не ожидали. И да, очень сложно, но мы победили в этом вопросе свою ментальность (про „где два украинца — там три гетмана“) и приняли единственно правильное решение. Сложное. Наше. О нас и за нас!” — заключила Светлана Кушнир.