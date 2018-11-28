Голосование за военное положение показало, кто из депутатов заботится лишь о самопиаре – эксперт

"Парламент вчора (26 листопада - ред.) Більше п'яти годин розглядав питання про введення воєнного стану в державі. Наочно було видно, як затягувалося обговорення, ми побачили, кому ця тема служила фоном для політичного піару, а хто реально дбає про обороноздатність держави і захисту його кордонів, завчасно намагається протидіяти можливим провокаціям і вторгнення, думає про забезпечення безпеки громадян ", - написала Кушнір .

Відзначимо, що ті, хто дбав про самопіар, дозволили собі навіть спроби шантажувати президента, в чому можна переконатися по відеотрансляції позачергового засідання Ради. Але Порошенко продемонстрував вольові якості і виконав свою першочергову задачу - захистив країну навіть в таких нелегких умовах депутатського саботажу.

За експертної думки Світлани Кушнір, президент прийняв правильне рішення, тому що загроза російського вторгнення в останні дні особливо посилилася.

"РФ нарощує присутність своїх збройних сил на кордоні з Україною. Про це говорили і профільні міністри, і розвідка. Противник стягує до кордону України бронетехніку, танки, вже зосереджено близько 500 бойових літаків і понад 340 вертольотів, в рази зросла кількість живої сили, перекидають військові частини з інших місць дислокації ", - зазначила експерт.

На її думку, ескалація конфлікту в акваторії Азовського моря мала всі шанси перейти і в активну фазу протистояння.

"Напевно, вперше Україна, як кажуть військові, спрацювала на випередження - указ Порошенко про введення в дію рішення РНБО про ВП консолідував різновекторні думки в парламенті і суспільстві, дав зрозуміти, що ми готові протистояти сухопутної операції, готові оборонятися. Та й не було у президента іншої можливості захистити країну. Не хочу навіть уявляти ситуацію, якби він проігнорував інформацію про загрозу. Давайте не забувати, що наші судна і 23 моряка знаходяться в полоні, є поранені, їх треба повертати. Роботи багато. Важкою роботи ", - підкреслила політолог.

Вона зазначила, що стрімкий і чітку відповідь України на провокацію Москви, ймовірно, виявився несподіванкою для російської верхівки.

"Провокація Кремля по захопленню наших кораблів оперативно нами відбита, карти сплутані, мобілізація суспільства і військового потенціалу трапилася. А цього, як мені здається, російська влада взагалі не очікували. І так, дуже складно, але ми перемогли в цьому питанні свою ментальність (про "де два українці - там три гетьмани") і прийняли єдино правильне рішення. Складне. Наше. Про нас і за нас! "- уклала Світлана Кушнір.