Голод, энергоносители и ядерное оружие: выводы G7 о войне рф против Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В итоговом коммюнике саммита лидеров «Группы семи» в Германии российская агрессия против Украины вспоминается около двадцати раз. УНН собрал для вас ключевые тезисы документа, касающиеся войны в нашей стране.

Цитата

«Как указано в нашем заявлении о поддержке Украины, сплоченно поддерживая правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, процветающее и демократическое будущее, мы продолжим заставлять режим президента путина не медля платить суровую цену в экономическом плане за его неоправданную агрессивную войну против Украины, одновременно наращивая наши усилия по противодействию его негативным и наносящим вред последствиям на региональном и глобальном уровнях, в том числе с целью содействия обеспечению глобальной энергетической и продовольственной безопасности, а также стабилизации экономического восстановления», - говорится в первом же абзаце коммюнике.

Детали

Лидеры отметили, что агрессивная война россии против Украины оказывает влияние на энергетические рынки и безопасность поставок энергоресурсов во всем мире.

«Мы стремимся противостоять этим последствиям и рискам для безопасности энергоснабжения членов G7 и других стран. Мы работаем над тем, чтобы россия не использовала свое положение производителя энергоресурсов для получения прибыли от своей агрессии за счет уязвимых стран», - говорится в заявлении.

Лидеры отмечают, что, принимая срочные меры для обеспечения надежности энергоснабжения и прекращения роста цен на энергоносители, они обязуются не ставить под угрозу цели в области климата и биоразнообразия, включая энергетический переход, а также обязательства по постепенному устранению зависимости от российских энергоносителей, в том числе путем постепенного отказа или запрета на импорт российского угля и нефти.

Поднимая тему продовольственного кризиса, лидеры указали, что агрессивная война рф против Украины усугубила отсутствие продовольственной безопасности во всем мире, особенно на Африканском Роге, где от усиливающейся засухи страдают более 18 миллионов человек в Эфиопии, Сомали и Кении.

Группа семи подтвердила приверженность конечной цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - миру без ядерного оружия с ненанесением ущерба безопасности для всех, - достигнутой посредством конкретных, практических и целенаправленных шагов.

«Мы осуждаем провокационные заявления россии, которые сигнализируют об угрозе применения ядерного оружия. Это подрывает доверие к приверженности россии Совместному заявлению. Любое применение россией химического, биологического или ядерного оружия или связанных с ним материалов в Украине будет иметь серьезные последствия», - сказано в коммюнике.

Напомним

Как писал УНН, лидеры “Группы семи” призывают Китай оказать давление на россию, дабы та вывела свои войска из Украины и прекратила боевые действия.

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