Голод, енергоносії та ядерна зброя: висновки G7 про війну рф проти України

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«Як зазначено в нашій заяві про підтримку України, згуртовано підтримуючи уряд та народ України в їх боротьбі за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє, ми продовжимо змушувати режим президента путіна не зволікаючи платити сувору ціну в економічному плані за його невиправдану агресивну війну проти України, одночасно нарощуючи наші зусилля щодо протидії його негативним та таких, що завдають шкоди, наслідкам на регіональному та глобальному рівнях, у тому числі з метою сприяння забезпеченню глобальної енергетичної та продовольчої безпеки, а також стабілізації економічного відновлення», - йдеться у першому ж абзаці комюніке.

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Лідери зазначили, що агресивна війна росії проти України впливає на енергетичні ринки та безпеку постачання енергоресурсів у всьому світі.

«Ми прагнемо протистояти цим наслідкам та ризикам для безпеки енергопостачання членів G7 та інших країн. Ми працюємо над тим, щоб росія не використовувала своє становище виробника енергоресурсів для отримання прибутку від своєї агресії за рахунок вразливих країн», - йдеться у заяві.

Лідери зазначають, що, вживаючи термінових заходів для забезпечення надійності енергопостачання та припинення зростання цін на енергоносії, вони зобов'язуються не ставити під загрозу цілі в галузі клімату та біорізноманіття, включаючи енергетичний перехід, а також зобов'язання щодо поступового усунення залежності від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поступової відмови чи заборони на імпорт російського вугілля та нафти.

Порушуючи тему продовольчої кризи, лідери вказали, що агресивна війна росії проти України посилила відсутність продовольчої безпеки в усьому світі, особливо на Африканському Розі, де від посухи, що посилюється, страждають понад 18 мільйонів людей в Ефіопії, Сомалі та Кенії.

"Група семи" підтвердила прихильність кінцевій меті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – світу без ядерної зброї з ненанесенням шкоди безпеці для всіх, – досягнутої за допомогою конкретних, практичних та цілеспрямованих кроків.

«Ми засуджуємо провокаційні заяви росії, які сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності росії до Спільної заяви. Будь-яке застосування росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме серйозні наслідки», - сказано в комюніке.

Нагадаємо

Як писав УНН, лідери “Групи семи” закликають Китай чинити тиск на росію, щоб та вивела свої війська з України та припинила бойові дії.