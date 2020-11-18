Голливудский актер Гордон-Левитт "объявил конкурс" на крутые фото с Украины

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 24342 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 41960 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 65436 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 86060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 94068 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100173 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114115 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115195 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126422 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156319 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Голливудский актер Гордон-Левитт "объявил конкурс" на крутые фото с Украины

Голливудский актер Гордон-Левитт "объявил конкурс" на крутые фото с Украины

Киев  •  УНН

 • 23789 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Американский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт сообщил, что ищет "крутые фото Украины" для проекта на своей платформе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Привет, друзья в Украине! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моем сайте HitRECord ", - написал Гордон-Левитт.

Тех, кто желает принять участие, он призвал добавлять свои фотографии, сделанные в стране, по ссылке https://hitrecord.app.link/ukraine.

Принять участие в проекте украинцев агитирует и Государственное агентство по развитию туризма Украины.

Как сообщал УНН, ранее американская компания Netflix сняла в Украине фильм с Жан-Клодом Ван Даммом.

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