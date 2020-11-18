Голливудский актер Гордон-Левитт "объявил конкурс" на крутые фото с Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Американский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт сообщил, что ищет "крутые фото Украины" для проекта на своей платформе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Привет, друзья в Украине! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моем сайте HitRECord ", - написал Гордон-Левитт.
Тех, кто желает принять участие, он призвал добавлять свои фотографии, сделанные в стране, по ссылке https://hitrecord.app.link/ukraine.
Принять участие в проекте украинцев агитирует и Государственное агентство по развитию туризма Украины.
Как сообщал УНН, ранее американская компания Netflix сняла в Украине фильм с Жан-Клодом Ван Даммом.