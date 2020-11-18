Голлівудський актор Гордон-Левітт "оголосив конкурс" на круті фото з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Американський актор, режисер і продюсер Джозеф Гордон-Левітт повідомив, що шукає “круті фото України” для проекту на своїй платформі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Привіт, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проекту на моєму сайті HitRECord ”, - написав Гордон-Левітт.
Тих, хто бажає взяти участь, він закликав додавати свої фотографії, зроблені в країні, за посиланням https://hitrecord.app.link/ukraine.
Взяти участь у проекті українців агітує і Державне агентство з розвитку туризму України.
Як повідомляв УНН, раніше американська компанія Netflix зняла в Україні фільм з Жан-Клодом Ван Даммом.