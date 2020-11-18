Голлівудський актор Гордон-Левітт "оголосив конкурс" на круті фото з України

“Привіт, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проекту на моєму сайті HitRECord ”, - написав Гордон-Левітт.

Тих, хто бажає взяти участь, він закликав додавати свої фотографії, зроблені в країні, за посиланням https://hitrecord.app.link/ukraine.

Взяти участь у проекті українців агітує і Державне агентство з розвитку туризму України.

Як повідомляв УНН, раніше американська компанія Netflix зняла в Україні фільм з Жан-Клодом Ван Даммом.



